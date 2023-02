Het ‘schuurpapier’ Saharazand bedreigt onze auto's weer: dit kun je ertegen doen

De geelkleurige, fijne zandkorrels op je autodak betekenen acuut gevaar voor je autolak. Deze laag moet zo snel mogelijk worden verwijderd om krassen en ingebrande plekken te voorkomen. Maar hoe? Wat je in ieder geval niet moet doen, is het zand van je auto vegen met een droge doek. Dat veroorzaakt alleen maar krassen, want de zandkorrels, die in grootte variëren van 0,1 tot 10 micrometer, hebben dezelfde werking als schuurpapier.



De reden dat je niet simpelweg kunt wachten tot de volgende ‘schone’ regenbui de zandkorrels heeft verwijderd, is dat het stof er niet zomaar af gaat. Bovendien kan de zon ervoor zorgen dat de korrels - net als dode vliegen - in kunnen branden in de lak. Verwijder het zand dan ook met ruim water. Spoel de auto snel af met een tuinslang, of - beter nog - spuit 'm af met een hogedrukspuit, thuis of in een wasbox.