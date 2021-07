Het is weer drukker op snelwegen, maar waar blijven de files?

‘Verlaag maximum snelheid van 30 naar 15 km/u op straten zonder voetpad’

13 juli Op straten zonder voetpad moet een maximumsnelheid komen van 15 kilometer per uur. Dat zegt directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dinsdag in De Telegraaf. Volgens hem is dat de enige veilige optie in een situatie waarin voetgangers de rijbaan moeten delen met andere voertuigen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de stichting CROW, het kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en veiligheid, steunen de oproep.