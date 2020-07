Het hele dorp dezelfde (elektrische) auto? Hier gebeurt het al

Rij je liever niet in dezelfde auto als je buurman? Ga dan vooral niet in het Franse dorpje Appy wonen. Daar heeft sinds kort iedereen namelijk exact hetzelfde model voor de deur staan, als onderdeel van een experiment van automerk Renault.

De Franse autofabrikant heeft alle automobilisten van Appy een hagelnieuwe Renault Zoe gegeven, omdat het merk wil uitzoeken hoe goed een elektrische auto past in het dagelijkse leven van de inwoners. De komende drie jaar houden de testpersonen hun bevindingen bij, waarna Renault die ervaringen kan benutten om de gebruikservaring van een elektrische auto beter te maken.

Renault voorspelt daarbij zelf geen grote verrassingen, want het merk hoopt met deze proef juist duidelijk te maken dat elektrisch rijden al prima mogelijk is – zelfs wanneer je in een afgelegen Frans bergdorpje woont. Appy ligt midden in de Franse Pyreneeën, niet ver van de grens met Andorra. Het plaatsje kent trouwens niet heel veel inwoners, volgens de laatste cijfers wonen er zo’n 25 mensen in het dorp.

Volledig scherm Het Franse dorpje Appy gezien vanuit de lucht. © Renault

Eigen laadpaal

De testrijders worden overigens behoorlijk in de watten gelegd door Renault. Alle bestuurders van een Zoe krijgen namelijk ook een eigen laadpaal om de auto op te laden bij hun huis. Midden in het dorp staat bovendien één openbaar laadpunt. Het bereik van de elektrische Renault hoeft daarbij geen grote problemen te geven. Volgens de WLTP-meetcyclus haalt de nieuwste Zoe met een volgeladen accupakket ongeveer 395 kilometer.

Vanuit Appy kun je daarmee zo’n beetje de hele Pyreneeën doorrijden, terwijl een retourrit naar Perpignan (één van de grootste steden in de buurt, op zo’n 130 kilometer afstand) ook mogelijk moet zijn. Heel veel risico op slechte publiciteit - of teleurgestelde inwoners van Appy - loopt Renault dus niet met dit project. In een recente test van onze autoredactie viel het praktijkbereik wat tegen, maar over drie jaar zal blijken hoe goed de Zoe daadwerkelijk presteert in het bergachtige gebied in Zuid-Frankrijk.

Volledig scherm Toyota voerde ooit een publiekstest uit met deze i-Road. Dat werd geen succes. © Toyota

Niet in Nederland

Overigens is Renault vooralsnog niet van plan om een soortgelijk experiment in andere landen te herhalen, zo verklaart de Nederlandse importeur aan onze autoredactie. Wel komt het vaker voor dat autofabrikanten (en andere ‘mobiliteitsaanbieders’) het publiek betrekken bij hun onderzoeken. Renault pioniert in Nederland al enkele jaren door deel te nemen aan een experiment met deelauto’s, die onder meer in de Utrechtse wijk Lombok worden geladen met zonne-energie.

Nog een voorbeeld: het Japanse Toyota testte op drie verschillende plekken ter wereld hoe levensvatbaar de i-Road was. Na de testfase bleek het motorfiets-achtige autootje, dat tijdens het rijden kantelt in de bochten, voorlopig te vooruitstrevend voor het grote publiek. Mede door deze praktijkervaringen besloot het merk het model niet op de markt te brengen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.