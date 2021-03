Het goede nieuws van een lockdown: minder auto-inbraken

Dankzij de lockdowns is het aantal auto-inbraken vorig jaar gedaald. Is er geen lockdown, dan stijgen de cijfers meteen. Dat concludeert vergelijkingssite Independer na een analyse. Vorig jaar werd er 6,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s dan in 2019.

De daling was het sterkst in de provincie Limburg, waar zelfs 22,3 procent minder auto-inbraken werden geregistreerd. Independer noemt het opvallend dat er vorig jaar in de maanden buiten de lockdown juist vaker werd ingebroken, in vergelijking met 2019. De analyse vond plaats op basis van politiedata.

Overduidelijk blijkt dat de coronamaatregelen een sterke invloed te hebben op het aantal auto-inbraken. Zo nam het aantal inbraken in auto’s tijdens de eerste lockdown in 2020 af met gemiddeld 16,7 procent, terwijl in januari en februari het aantal incidenten juist steeg met respectievelijk 7,7 procent en 12,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Na de eerste lockdown nam het aantal auto-inbraken weer toe. In de maanden juli tot en met september werden gemiddeld 9,1 procent meer incidenten gemeld dan in 2019. Ook tijdens de huidige lockdown gaan auto-inbrekers weer minder vaak op pad. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 werd er gemiddeld 28,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In hoeverre de schade van een auto-inbraak wordt vergoed, hangt sterk af van het type verzekering, weet Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer: ,,Als je alleen een WA-verzekering hebt, krijg je bij diefstal helaas niets vergoed via je autoverzekering. Een autoverzekering met een beperkt casco of een volledig cascodekking, biedt meestal standaard dekking voor accessoires. De maximale vergoeding verschilt enorm: € 500 tot € 5.000. Bij een aantal verzekeraars zijn accessoires zelfs onbeperkt meeverzekerd. Maar losse spullen zoals een telefoon of zonnebril vallen niet onder je autoverzekering. Hiervoor kun je in sommige gevallen wel aanspraak doen op je inboedelverzekering.”

In de interactieve kaarten hieronder is onder meer het effect van een lockdown te zien. Klik hier voor de inbraakmonitor van Independer met meer data over de inbraken.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.