Herman is na maanden toch verlost van autowrak voor zijn deur: ‘Gek dat ik niks van gemeente hoor’

Het autowrak dat meer dan een half jaar voor de deur van Herman van Dijk in Roosendaal stond, is weggehaald. Maandenlang blokkeerde het wrak het uitzicht van hem en zijn vrouw. Op de gemeente of handhaving hoefde Van Dijk naar eigen zeggen niet te rekenen. Totdat hij vrijdagochtend wakker werd van een geluid voor zijn deur.

Zonder aankondiging stond het autowrak uit 2003 ineens op de vrachtwagen van een bergingsbedrijf. De straat was afgezet door handhavers. Rondom het lint stond het vol met buurtbewoners, met hun telefoon in de aanslag om foto’s te maken. Want ook zij werden dagelijks geconfronteerd met de afgetrapte wagen. ,,Ik ben enorm opgelucht: hij is nu eindelijk weg”, reageert Van Dijk over de ogenschijnlijk gedumpte auto.

,,Maar waarom nu pas, nadat er een artikel in de krant is geplaatst?” Van de gemeente heeft hij niks gehoord: ,,Nee, ik werd vanochtend rond 09.00 uur wakker van een geluid buiten. Dus ik vroeg me af wat er aan de hand was. De gemeente heeft niks aangekondigd.” Dat verbaast Van Dijk echter niet, omdat de communicatie met de gemeente Roosendaal al vanaf zijn eerste melding over het wrak stroef verliep.

Nooit aangebeld

Buiten was ook dit keer geen gemeenteambtenaar met tekst en uitleg te vinden. Niet dat Van Dijk op excuses of een bloemetje zit te wachten. ,,Maar het is gek dat ik niks van de gemeente hoor, want ik bel ze hier al zeven maanden over. In die tijd heb ik nooit een jurist van de gemeente kunnen spreken”, merkt hij op. Na het afvoeren van de auto belde de Roosendaler opnieuw voor antwoorden: ,,Maar dit keer kwam ik niet verder dan de telefoniste.” (tekst gaat verder onder de foto)

Autowrak staat al maanden voor de deur van Herman van Dijk in Roosendaal.

Een woordvoerder van de gemeente Roosendaal reageerde donderdag dat een medewerker opnieuw een kijkje zou nemen bij het voertuig. Onder meer om te kijken of de verlaten wagen wel ‘aan de criteria van een wrak voldoet’. Van Dijk geeft zelf aan nooit iemand van de gemeente voor zijn deur gezien te hebben: ,,Misschien controleerden ze geruisloos. Ze hebben nooit bij me aangebeld.”

Gevaar door vuurwerk

Dat hoeft de gemeente echter niet, laat een woordvoerder schriftelijk weten: ‘Het is niet gebruikelijk dat de melder in een geval als dit wordt benaderd of geïnformeerd. De melder heeft zelf gezien dat de auto werd weggesleept en was daarmee op de hoogte van het weghalen van het voertuig.’ Maar waarom kon weghalen dan nu ineens wel? ‘Naar aanleiding van het nieuwsbericht van donderdag is een nieuwe controle uitgevoerd.’

Bij die inspectie op donderdagmiddag bleek de auto nog verder vernield dan de gemeente al wist. ‘Omdat de eigenaar van het voertuig niet kon worden getraceerd en er vrees was voor nog meer vernielingen, heeft de burgemeester opdracht gegeven de auto alsnog te verwijderen’, legt de woordvoerder uit.

Zo was de gemeente bang voor vernielers die de auto bestoken met vuurwerk. Omwonenden zouden dan mogelijk gevaar lopen. Als de eigenaar alsnog wordt gevonden, kan deze de rekening van het bergingsbedrijf in de brievenbus verwachten.

Hele dag naar buiten staren

Hoe dan ook: voor Van Dijk valt een grote druk van zijn schouders. ,,Mijn vrouw en ik hebben eindelijk weer uitzicht, en dat is echt heerlijk. De frustraties liepen in de afgelopen periode hoog op. Fijn dat we daar vanaf zijn”, vindt hij. Het is dus tijd om na alle ergernissen tot rust te komen, beschrijft Van Dijk grappend: ,,We gaan vandaag lekker voor het raam zitten en de hele dag naar buiten staren.”

Het autowrak stond tot donderdag nog voor de deur van Herman van Dijk in Roosendaal. Zeven maanden lang haalde de gemeente de afgetrapte wagen maar niet weg.

