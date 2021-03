‘Help! Wat kan ik doen nu Opel OnStar niet meer werkt?’

Renault-topman Carlos Ghosn: de Renault-top­man die in een kist uit de cel ontsnapte

4 maart De gevallen Renault-topman Carlos Ghosn zat op plastic slippers in de cel. In een kist ontvluchtte hij Japan. Samen met zijn vrouw schreef hij een boek over Renault, corruptie, chantage en een ‘wreed en pervers’ verhoor.