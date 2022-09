Help, de moderne auto is te zwaar voor de vangrail

AUTOTEST Test Range Rover P530: robuuste Brit met een Duits hart, maar die prijs...

Het is dat de auto van de Amerikaanse president Joe Biden al The Beast heet, want die benaming zou ook de nieuwe Range Rover goed passen. Dit is een beestachtige auto: groot en zwaar, maar ook erg ruim, comfortabel en propvol technisch vernuft en verwennerij.

22 september