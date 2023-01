Heeft een fietser naast het zebrapad ook voorrang?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Een fietser is voor de wet een bestuurder en daarvoor gelden dezelfde voorrangsregels als voor alle andere bestuurders. Tenzij op de betreffende kruising de voorrang apart geregeld is met bijvoorbeeld haaientanden. Is dat niet het geval, dan gelden de basis-voorrangsregels. Ook hier moeten bestuurders dus voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen, of dat nou een automobilist of fietser betreft.’