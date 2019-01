Hebben moderne auto’s toch vaker onderhoud nodig?

Ik dacht dat auto’s steeds beter worden en daardoor minder onderhoud vergen. Mijn vorige auto’s (o.a. diverse Peugeots 206) hadden een onderhoudsbeurt nodig na 30.000 km of na twee jaar. Nu heb ik een Peugeot 208 en die heeft elk jaar een onderhoudsbeurt nodig. Zijn de auto’s minder betrouwbaar geworden of is dit een nieuwe manier van geld verdienen?

De trend is dat moderne auto’s juist minder vaak onderhoudsbeurten nodig hebben. Daarom heb ik Peugeot Nederland gevraagd hoe het zit bij de 208. De onderhoudsinterval blijkt gewijzigd in 2012: ,,Om de kwaliteit en veiligheid nog beter te waarborgen. Het gevolg is dat bij auto’s die weinig rijden het onderhoud een fractie duurder geworden is, maar bij veelrijders juist weer wat goedkoper (over vier jaar berekend).’' Ik vrees dat het voor de consument vooral onhandiger is.