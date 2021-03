Hardleerse automobilist raakt al zijn 13 in beslag genomen auto's kwijt

De man werd deze week voor de 24ste keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Een groot aantal keer bleek hij bovendien onder invloed van drugs te zijn. Er werd voor de 24ste keer proces-verbaal opgemaakt en zijn auto werd in beslag genomen.

Het gaat zeer waarschijnlijk om dezelfde man die in december op de Hagelkruisstraat voor de zestiende keer in twee jaar tijd werd betrapt op rijden zonder rijbewijs. Toen waren er al dertien voertuigen van hem in beslag genomen.