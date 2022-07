Handig, een stuur aan de rechterkant, weet Minne (71): ‘Ik liet mijn vrouw blazen bij de alcoholcontrole’

Een Citroën dealer kwam 18 jaar geleden bij Minne en zijn broer aan om een auto in te ruilen: een Jaguar MK. ,,We hebben 'm uiteindelijk niet ingeruild, maar wel gekocht.’’ Samen met zijn inmiddels 76-jarige broer had hij 16 jaar lang een autozaak en nog langer delen ze deze Jaguar nu. Inmiddels is-ie volledig gerestaureerd, maar toch staat hij vooral achter slot en grendel. ,,Mijn broer rijdt er al jaren niet meer mee.’’