Hand uitsteken op de fiets straks niet meer nodig

De hand uitsteken op de fiets om richting aan te geven, is binnenkort niet meer nodig. Een prototype van autofabrikant Ford maakt duidelijk dat slimme fietskleding deze handeling in de nabije toekomst overbodig maakt.

Ingenieurs van Ford hebben een jas ontwikkeld waarvan de mouwen automatisch oplichten als de fietser links of rechts afslaat. Dat is mogelijk doordat de jas dankzij het GPS-systeem weet waar de fietser zich bevindt. De richtingaanwijzers zijn voor andere weggebruikers duidelijk te zien. De jas is draadloos verbonden met een navigatie-app voor de smartphone die een van de mouwen laat trillen, waardoor de fietser weet dat hij links of rechts af moet slaan.

De navigatie-app kiest ook de ideale fietsroute, om drukke wegen en kruisingen zo veel mogelijk te mijden. Bovendien is in de jas een knipperend remlicht verwerkt. Het concept van de fietsjas is ontwikkeld in samenwerking met kledingexperts van het merk Lumo en deskundigen van Tome, gespecialiseerd in mobiliteitssoftware.

De ingenieurs werken ook aan toekomstige functies die bijvoorbeeld fietskoeriers in staat stellen telefoon-oproepen aan te nemen en berichten te laten voorlezen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van been-geleidende hoofdtelefoons, waarbij geluid via trillingen in het kaakbeen naar het binnenoor wordt gestuurd. Dit voorkomt dat geluiden van voetgangers en andere weggebruikers worden tegengehouden, zoals nu bij oortjes het geval is.