Grote kettingbotsing door hagel op Duitse snelweg: 65 voertuigen op elkaar, 18 gewonden

De megabotsing vond volgens lokale media rond 14.00 uur vanmiddag plaats in Beieren, op de Duitse Autobahn richting München. Net daarvoor zou een zware hagelbui zijn overgetrokken. Volgens een laatste telling van de lokale politie raakten zeker 65 bestuurders op het spekgladde wegdek de macht over hun stuur kwijt of knalden zij op voorgangers. Er is sprake van ‘een grote puinhoop’, zegt een politiewoordvoerder in lokale media. Achttien auto’s en acht vrachtwagens hebben flinke schade opgelopen.