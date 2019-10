Greta Thunberg leende een Tesla van Arnold Schwarzenegger

Greta Thunberg vertelde over het aanbod in de Scandinavische talkshow Skavlan. ,,Een van de grappigste aanbiedingen die ik kreeg, kwam van Arnold Schwarzenegger”, zei ze. ,,Ik mocht een elektrische auto van hem gebruiken, als ik dat wilde.”

En zo geschiedde. Een woordvoerder van Schwarzenegger bevestigde aan het Amerikaanse automagazine Car and Driver dat hij een Tesla Model 3 voor Thunberg heeft geregeld. ,,Greta kan volledig elektrisch reizen door heel de Verenigde Staten en Canada,” aldus de woordvoerder. Het meisje gebruikte de auto met haar vader om vanuit New York naar Montreal in Canada te rijden, waar ze met premier Justin Trudeau sprak en deelnam aan een klimaatbetoging.

Hummer

Schwarzenegger en Thunberg kunnen het goed met elkaar vinden. ,, Ik moet toegeven dat ik ‘starstruck’ was toen ik haar ontmoette ”, liet hij zich eerder dit jaar al ontvallen toen ze elkaar zagen in Wenen.

Schwarzenegger bezit meerdere elektrische auto's. Zo liet hij in een Hummer, jarenlang hét symbool van milieuvervuiling, een elektromotor liet plaatsen. Ook poseerde hij uitgebreid in een Hummer die op waterstof rijdt. De ‘Terminator’ was ooit zelfs de allereerste koper van de civiele versie van de Hummer, een voormalig militair voertuig met een verbruik van 24 liter benzine per 100 kilometer. Later, als gouverneur van California, bekeerde Schwarzegger zich en zette hij zich juist meer en meer in voor schone energie en het milieu. Onlangs werd bekend dat Hummer binnenkort mogelijk terugkeert, maar dan uitsluitend elektrisch.