Gratis vijf jaar stroom plus oplader bij deze peperdure elektrische auto

Tweede ambulance­bus ingezet: ook in de tweede golf van het virus blijkt groepsver­voer van coronapa­tiën­ten hard nodig

22 oktober Ook de Limburgse ziekenhuizen zetten vanaf vandaag, in samenwerking met de regionale ambulancediensten, een speciale ambulancebus in om coronapatiënten vanuit heel Nederland over te plaatsen naar de eigen regio. Bij de eerste golf van het coronavirus kwam alleen de ambulancebus uit het noorden van het land in actie.