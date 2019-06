Google Maps stuurt ruim honderd auto's modderveld in

Video Een Tesla voor de helft van de prijs: zo doe je dat

27 juni De Tesla Model S is een van de opvallendste auto’s van de afgelopen jaren. Inmiddels is hij alweer zes jaar op de markt en staat hij steeds vaker ook als tweedehands te koop. De prijs? Minder dan de helft. Maar is het wat, zo’n gebruikte Tesla?