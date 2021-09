Google Maps laat mensen op deze plek onnodig kilometers omrijden en dit is waarom

Dit tweede­hands­je bracht bijna 17,5 miljoen euro op

22 augustus Hij werd gebouwd in een tijd dat de prijs er niet toe deed, de motorruimte is verguld én er zijn slechts 64 exemplaren geproduceerd: de McLaren F1 is een van de meest begerenswaardige sportwagens van de jaren 90. Vorig weekend werd er een geveild voor bijna 20,5 miljoen dollar, omgerekend een kleine 17,5 miljoen euro.