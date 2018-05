Golf is weer helemaal bij de tijd

Quote Rijden in een Golf is als het aantrekken van een oude spijker­broek De Golf is in de basis al decennialang de auto die hij nu is. Een letterlijk klassen-loze, comfortabele auto, die miljoenen mensen over de hele wereld aanspreekt. En met voldoende hoofdruimte op de achterbank en een bagageruimte die minimaal 380 en maximaal 1.270 liter meet, hoeft ook het interieur van de Golf eigenlijk niet verbeterd te worden.



Nieuw is het digitale dashboard (meerprijs €609). De komst daarvan was noodzakelijk, want op dit gebied werd de Golf ingehaald door de concurrentie. Je kunt hiermee het navigatiesysteem tussen de snelheidsmeter en de toerenteller tevoorschijn toveren en die meters desgewenst een maatje kleiner maken.

Rijden in een Golf is als het aantrekken van een oude spijkerbroek: het voelt meteen vertrouwd. De gezinsauto gedraagt zich onverzettelijk, met een weg- en stuurgedrag dat terecht als de maatstaf in deze klasse geldt. De vering is lekker soepel en strijkt vooral op de snelweg alles keurig glad.

De 1,5 liter benzinemotor beschikt over een zogenaamde 'zeil-functie', zoals we die van elektrische auto's kennen. Laat je het gas los, dan slaat de motor af en rol je eindeloos uit. De motor komt met enige weerstand weer tot leven, zodra je gas geeft: de auto remt een beetje extra af terwijl je het gaspedaal indrukt. Juist dat tegenstrijdige gevoel is even wennen. Dit zeilen zou tot een liter benzine per 100 kilometer moeten schelen. Maar tijdens deze test bleek het verbruik van 1 op 14,3 niet spectaculair laag.

Het blok is standaard gekoppeld aan een prettige DSG-automaat die soepel en ongemerkt schakelt. Wel blijf je altijd een soort weerstand voelen in het gaspedaal – ook in de sportstand. Pas als je écht het gaspedaal vloert, schiet ‘ie er vandoor. Hierdoor nodigt deze Golf niet echt uit om te gaan scheuren. Dat komt het comfort en benzineverbruik dan weer ten goede.

PLUS

Veel zit- en bagageruimte. Fraai digitaal instrumentarium. Innovatieve zeilfunctie.

MIN

Verbruik niet zo laag als verwacht. Herstarten motor in zeilfunctie is wennen.

EINDCIJFER

7,9

CONCLUSIE

De Volkswagen Golf is met zijne nieuwe digitale dashboard weer helemaal bij de tijd. De motor met zeilfunctie moet in theorie zorgen voor een lager verbruik, maar het herstarten van de motor tijdens het rijden is even wennen.

EXTRA TESTNOTITIES

- In vergelijking met Franse alternatieven heeft de Volkswagen misschien iets stuggere schokdempers, maar oncomfortabel wordt het nooit.

- Het ‘zeilen’ werkt vooral op lage snelheden, op de snelweg worden bij lage motorbelasting alleen twee cilinders (van de vier) gedeactiveerd. Deze trucs zijn uiteraard bedoeld om het brandstofverbruik te verlagen, al viel dat tijdens deze test tegen.

- Je hoort bij lagere snelheden duidelijk de startmotor wanneer de motor weer aanslaat.

-Het blok accelereert bijzonder mooi gelijkmatig. De motor reageert soepel en houdt van lage en middelhoge toeren. Boven 5.000 toeren wordt het minder. Rijd je op maximale trekkracht (door bewust de toeren in de gaten te houden), dan zullen zijn lage verbruik en zijn stilte je aangenaam verrassen. Misschien had hij wel iets leuker mogen klinken.

-De schakelacties van de DSG-automaat verlopen soepel, maar wegrijden vanuit stilstand gaat vaak gepaard met een schokje. Dat wordt verergerd door het start/stop-systeem, dat net iets teveel tijd nodig heeft om de auto weer te starten bij het wegrijden. Bij het afremmen schakelt de automaat bovendien wat rommelig terug, waardoor de auto niet helemaal soepel tot stilstand komt.

- Het interieur oogt hoogwaardig en straalt kwaliteit uit.

- Wel jammer dat het zwarte, glimmende centrale ‘touchscreen’ snel onder de vette vingerafdrukken zit. Gelukkig keerde de volumeknop terug in het interieur, want bij de eerste generatie van deze display moest ook het volume bediend worden met een + en - knop op het display.

- Veel functies kunnen ook via het stuurwiel bediend worden.

- De zitpositie voorin is voorbeeldig, maar de stoelen zijn in vergelijking met de Franse concurrentie aan de harde kant.

-De prijzen zijn met de laatste facelift wat lager geworden, waardoor de Golf dichter naar zijn concurrenten toe kruipt. Toch is de Golf nog altijd iets duurder is dan bijvoorbeeld de Opel Astra of Renault Mégane. Onze testauto kost ‘kaal’ 29.680 euro, maar ons testexemplaar heeft een prijs van 34.619 euro. De auto heeft als extra’s bovenop de Comfortline Business-uitvoering onder andere led-koplampen (€ 1.672), een digitaal instrumentenpaneel (€ 609), parkeerassistentie (€ 235) en een achteruitrijcamera (€

217). De voordeligste Golf kost € 21.990, dat is een driedeursuitvoering met 85 pk sterke driecilindermotor. De leaseprijzen zijn dankzij de sterke restwaarde goed.

-De Golf ziet er goed uit en rijdt fantastisch, maar als je niet noodzakelijk de laatste nieuwe toptechnologie hoeft te hebben en je er niet diep voor in de buidel wilt tasten, zijn er geweldige alternatieven. Binnen de Volkswagen-groep zelfs: de Skoda Octavia en Seat Leon delen dezelfde basis en een flink aantal motoren met de Golf.

Volledig scherm Dankzij het digitale dashboard dat we kennen van luxe concerngenoot Audi, is het interieur van de Golf weer helemaal bij de tijd. © Bart Hoogveld

Volledig scherm De bagageruimte is nog altijd ruim en oogt vertrouwd. © Bart Hoogveld

Volledig scherm Het interieur heeft een flinke opfrisser gekregen. © Bart Hoogveld

Volledig scherm Het verbruik van de Volkwagen Golf is zeker niet spectaculair laag. © Bart Hoogveld