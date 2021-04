Goedkoper autorijden met het nieuwe merk Lynk&Co: zo werkt het

Rachel is al ruim een half jaar wanhopig op zoek naar laadpaal voor haar auto: 'Het is om te huilen’

2 april ,,Het is om te huilen‘’, verzucht Rachel van de Greef uit Schijndel. Al zeker een half jaar is zij op zoek naar een plaats voor een elektrische laadpaal voor haar nieuwe auto, maar iedere keer stuit ze op verzet. Zij is niet de enige met dit probleem, de gemeente Meierijstad schakelt nu zelfs een extern bureau in om te bemiddelen.