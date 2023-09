Goedkope plakfolie ‘vergroot actieradius van elektrische auto’s jaarlijks met 4000 kilometer’ 

koopjesjagen Aanbiedin­gen scoren in de supermarkt: deze producten kun je beter alleen met korting kopen

Uit een voorlopige raming van het CBS blijkt dat de voedselprijzen 10 procent hoger uitvallen dan een jaar eerder. Welke producten zijn het afgelopen jaar het meest in prijs gedaald of gestegen? Wat was het vaakst in de aanbieding? ,,Het heeft voor supermarkten weinig zin om allemaal in dezelfde week hetzelfde product in de aanbieding te doen. Dus worden er duidelijke schema’s gemaakt.”