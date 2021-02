Goedkope auto? De uiteindelijke kosten kunnen vies tegenvallen

Toyota stoot Volkswagen van de troon als grootste autofabri­kant ter wereld

29 januari Niet Volkswagen, maar Toyota is nu de grootste autofabrikant ter wereld. Na vijf jaar is Volkswagen van de troon gestoten, als gevolg van een forse verkoopdaling van 15,2 procent in het afgelopen jaar. Toyota leverde 11,3 procent in.