Gert zoekt de held die het leven van zijn broer redde: ‘We willen hem graag bedanken’

VRAAG & ANTWOORD ‘Folie in plaats van draadjes voor de voorruit­ver­war­ming’

11 april ,,In deze rubriek kwam vorige week voorruitverwarming aan de orde”, schrijft lezer Marcel van Leest. ,,Mijn Ford Mondeo uit 2008 had nog gloeidraadjes in de ruit, die je bij een bepaalde lichtinval zag. Maar in de voorruit van mijn huidige Volkswagen (2019) zit een gelaagde folie die hem verwarmt. Geen draadjes meer in het zicht, dus geen enkel bezwaar meer.”