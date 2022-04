Gerard redde leven van Wubbo Ockels en is nog altijd fan van zijn zonnewagen: ‘Fijn dat ik je mocht kennen’

VRAAG & ANTWOORD ‘Wel accijnsver­la­ging op benzine, maar elektri­sche auto’s dan?’

‘Nu de accijns op benzine is verlaagd, zie ik nog geen verlaging op de stroom die nodig is voor het opladen van elektrische auto’s. Hoe kan dat?’, vraagt lezer H. Flier in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.

6 april