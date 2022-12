Gekkenhuis bij bergingsbedrijven na gladde nacht: ‘Zestig ongevallenmeldingen in twee uur tijd’

MIJN BLIK EN IK Fred kocht zonder overleg een camper: ‘Iedereen op mijn vrouw na wist al van de koop’

Fred van Gils (55) reisde een maand lang in Zuid-Afrika, toen hij een Volkswagen T3 camper voorbij zag komen. Maar niet zomaar een. De camper die Fred nu heeft weten te bemachtigen is hier zo zeldzaam dat het waarschijnlijk de enige is in heel Europa die rondrijdt. ,,Ik heb er zelfs het originele servies bij.’’

