Geheime collectie uit schuur overleden verzamelaar onder de hamer

Nadat de Franse autoverzamelaar Pierre Héron enkele maanden geleden was overleden, besloten zijn nabestaanden om de halfvergeten collectie van de hand te doen. Ze benaderden daartoe het Franse veilinghuis Artcurial, dat alle auto's minutieus onderzocht en in kaart bracht.

Héron kocht de auto's in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, nadat hij als kind verliefd werd op de merken Delahaye, Hotchkiss-Grégoire en Talbot-Lago, na een bezoek aan de Parijse Salon van 1948. Hij kocht ze voor een spotprijs: het waren toen immers gewoon oude auto's zonder klassiekerstatus.

Teruggetrokken bestaan

In totaal verzamelde hij een stuk of dertig exemplaren van verschillende Franse merken en parkeerde ze op twee verschillende plekken in het departement Mayenne. Een daarvan was ooit een bioscoop. Vervolgens keek hij er nauwelijks nog naar om, waardoor de collectie bedekt raakte met een dikke stoflaag, aldus Hagerty. Omdat Héron zeer teruggetrokken leefde wisten weinig mensen van de collectie.

Het gaat volgens kenners om fantastische voor- en naoorlogse klassiekers, waaronder de grootste collectie Hotchkiss-Grégoires die ooit onder de hamer is gekomen. De auto's zijn allemaal in niet-gerestaureerde staat en achttien van de auto’s zullen zonder minimumprijs worden geveild. Eén van de pronkstukken is een Hotchkiss-Grégoire die in de jaren 50 was voorzien van tal van technische innovaties. Het was bovendien de lievelingsauto van Héron.

Tabot-Lago

Andere merken in de collectie zijn Salmson, Hotchkiss, Talbot-Lago, Tracta en Delahaye. De meeste auto's zijn compleet en sommige zijn door prestigieuze carrosseriebouwers zoals Chapron of Letourneur et Marchand voorzien van een unieke opbouw.

De veiling vindt plaats op 2 juli tijdens Le Mans Classic 2022. De catalogus wordt op dit moment opgemaakt.

