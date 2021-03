Gegevens van duizenden Porsche-rijders op straat, ook diverse BN’ers gedupeerd

Het pakket met de gegevens is waarschijnlijk onderdeel van de enorme datadiefstal bij het bedrijf RDC, dat eerder deze week door de NOS werd onthuld. RDC ondersteunt autodealers en garages in heel Nederland op ict-gebied. Het wordt nu als afzonderlijke set data te koop aangeboden. Een pakket met gegevens van bezitters van luxe wagens is aantrekkelijk: criminelen kunnen daarmee immers specifiek aan de haal met gegevens van mensen met veel geld, of naar de luxe auto’s zelf. Een deel van de klantgegevens staat al open en bloot online.

De bekende Nederlanders reageren geschrokken als deze site hen daarmee confronteert. ,,Hoe kom je aan mijn nummer?", vraagt een bekende Nederlandse schrijver na met het lek te zijn geconfronteerd. Ook een topvoetballer, een tv-producent en de fractievoorzitter van een landelijke partij zijn getroffen. Op verzoek van de gedupeerden noemt deze site hun namen niet.

Volgens cybersecurity-experts kunnen criminelen veel kwaads met de vele gegevens. ,,In het geval van Porsche kunnen er bijvoorbeeld phishingmails worden gestuurd vanaf een namaak-website, waarbij terugroepacties worden aangekondigd’’, zegt één van hen. ,,Zo van: ‘In het kader van een terugroepactie wordt uw auto door ons opgehaald.’ De meeste mensen zullen daar niet in trappen. Maar wanneer er van die duizenden klanten zes zo goedgelovig zijn om hun auto mee te geven, lachen die boeven zich rot.”

Typenummer

Ernstiger nog is een andere manier waarop criminelen gebruik kunnen maken van de data: autodieven hoeven alleen op typenummer te zoeken om te zien waar een specifieke luxe Porsche voor de deur staat. Porsche Nederland verwijst naar moederbedrijf PON, dat bevestigt dat het zaterdag door de politie op de hoogte is gesteld van de digitale inbraak.

,,Daarbij zijn vertrouwelijke klantgegevens buitgemaakt’’, zegt woordvoerder Jacques Gijssen. ,,Wij doen op dit moment onderzoek, in samenwerking met de relevante autoriteiten, en doen er alles aan om eventuele overlast voor klanten zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen hen zo spoedig mogelijk informeren.”



PON betreurt de kwestie. ,,De gegevens van onze klanten liggen nu op straat. Dat vinden wij zeer spijtig, maar we kunnen het niet terugdraaien. We zullen ons nu richten op wat we wel voor onze klanten kunnen doen. En dat begint met het in kaart brengen van het lek en om welke klanten het precies gaat. Dan zullen wij hen informeren.”

Volgens deskundigen wordt in het bedrijfsleven nog altijd vaak naïef gedacht over cybersecurity. ,,Als iets dat ver van je bed is, dat een ander overkomt. Dat geldt ook voor burgers: mensen denken toch ‘Wat geeft het nou dat ze mijn mailadres hebben’. Maar in de praktijk kan zo’n lek hele nare gevolgen hebben.”

