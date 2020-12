Geen grap: eerste onderzeese verkeersrotonde ter wereld is klaar voor gebruik

Nieuw automerk Seres komt deze maand naar Nederland

3 december Het Amerikaanse automerk Seres maakt deze maand in Nederland zijn debuut. Het komt net als Tesla uit Silicon Valley, maar wordt gefinancierd door een moederbedrijf in China. In de ontstaansgeschiedenis van het piepjonge Seres heeft een van de grondleggers van Tesla een belangrijke rol gespeeld. ,,Wij maken duurzaam autorijden voor iedereen bereikbaar‘’, is de belofte.