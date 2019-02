Geen gevaar meer voor oververhitte hond in de auto, dankzij nieuw systeem van Tesla

Google's zelfrijden­de auto maakt al de helft minder fouten

13 februari De testers van autonome auto’s van Google-dochter Waymo hoeven in Californië steeds minder vaak in te grijpen tijdens het rijden. Per duizend mijl grepen ze vorig jaar 0,09 keer in. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Apple-auto’s hadden nog wel 871,65 ingrepen per duizend mijl nodig.