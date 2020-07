Gedupeerden Dieselgate-schandaal kunnen VW vervolgen via Nederlandse rechtbank

Uitbrei­ding Utrechtse milieuzone verbaast ANWB: ‘Wij vragen ons af waar dit op gebaseerd is’

10 juli De ANWB is verbaasd over het plan van de gemeente Utrecht om het gebied van de Utrechtse milieuzone uit te breiden. De uitbreiding is onderdeel van het plan om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren. ,,Wij vragen ons af waar dit op gebaseerd is.”