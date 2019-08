G-001-BB: dit is het nieuwe NL-kenteken

De nieuwe volgorde van letters en cijfers is inmiddels de tiende kentekenreeks die op Nederlandse auto’s te zien is. De eerste (ND-00-01) werd geïntroduceerd in 1951 terwijl de laatste (twee letters – drie cijfers – één letter, ofwel GB-001-B) uit 2015 stamt. Volgens de RDW zijn er inmiddels zo’n 2,7 miljoen auto’s via dit systeem op kenteken gezet.

Sinds het jaar 2000 wordt elke zogenoemde GAIK-kentekenplaat (dat staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname Kentekenplaten) voorzien van een aantal specifieke kenmerken. Zo gebruikt de RDW een speciaal ontworpen lettertype om fraude tegen te gaan, heeft elke plaat een keurmerk van de producent en beschikken de kentekens over een blauwe band met het beeldmerk van Europa én een zwarte rand om de platen beter leesbaar te maken.

Op een kenteken staan in principe geen klinkers, zodat er geen woorden gemaakt kunnen worden met de letters. Het zelf samenstellen van een kenteken, zoals in België tegen betaling tegenwoordig mogelijk is, blijft in Nederland niet toegestaan. Ook opmerkelijk: de platen zijn bewust gemaakt van aluminium: dan blijven ze leesbaar en herkenbaar nadat een auto is uitgebrand.

Goed doel

Traditioneel schenkt de RDW de eerste auto die een nieuw kenteken draagt aan een goed doel. De elektrische BMW i3 met kenteken G-001-BB is in Amsterdam overhandigd aan Natuurmonumenten, in 2015 ontving stichting Het Vergeten Kind een Kia Rio met de combinatie GB-001-B op z’n nummerplaten.