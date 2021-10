Franse politie ruilt snelle Renaults in voor nog snellere auto's

De Franse nationale gendarmerie neemt afscheid van de snelle Renault Mégane RS. Daarvoor in de plaats komen Alpines A110, nog snellere wagens. De eerste bestelling van 26 exemplaren is inmiddels binnen bij de fabriek.

Het nieuws komt van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De bestelling omvat 26 exemplaren van de A110 Pure, het basismodel in het sportwagengamma van Alpine en vormt onderdeel van het proces van ‘verjonging en modernisering’ van de politievloot. Dat betekent dat de Alpines uiteindelijk de Renault Mégane RS-modellen zullen vervangen die sinds 2011 door de politie worden gebruikt.

Hoewel de tweezits A110 niet zo praktisch is als de oude Mégane, zou hij wel nuttiger zijn. De A110 Pure wordt aangedreven door een 1,8-liter viercilindermotor met turbo, die 253 pk sterk is en een trekkracht heeft van 320 Newtonmeter. De auto sprint in 4,5 seconden van 0 tot 100 kilometer per uur en de topsnelheid is 250 kilometer per uur. Vooral dankzij zijn lagere gewicht verslaat de Alpine de net zo sterke Mégane RS op alle fronten.

Drugshandel

Dit is niet de eerste keer dat de Franse politie zich in een kleine Alpine-sportwagen laat proppen. In de jaren 60 gebruikte het korps de originele A110, die nog veel kleiner was. De nieuwe auto’s worden uitgerust met politielichten, sirenes en radioapparatuur door het gespecialiseerde ombouwbedrijf Durisotti.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken worden de voertuigen ingezet om de politie in staat te stellen om interventies uit te voeren op de snelweg. ,,Het gaat hierbij vooral om extreme snelheidsovertreders en missies in het kader van verkeersveiligheid of gerechtelijke politiemissies zoals bijvoorbeeld in het kader van de drugshandel”, aldus een woordvoerder. Franse media berichten dat er mogelijk meer Alpine-bestellingen volgen. Alpine brengt binnenkort een SUV en en een vierdeurs GT op de markt.

