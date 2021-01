Formule 1-team en ‘sportieve’ e-auto’s: Alpine wordt nu een écht automerk

Delen per e-mail

De komst van het Alpine Formule 1-team is overigens minder groot nieuws dan het lijkt, want feitelijk gaat het om de omgebouwde renstal die voorheen onder de vlag van Renault reed. Maar het feit dat er vanaf de eerstvolgende race Alpine op de auto staat is veelzeggend: Renault wil dat de hele wereld weet dat het merk bestaat en wat het doet. Er bestaat vrijwel geen betere plek om veel aandacht te pakken dan het rondreizende mediacircus dat Formule 1 heet.

Het raceteam krijgt niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe baas in de persoon van Laurent Rossi. Deze Fransman gaat meteen de personenwagentak van Alpine leiden en kondigt aan dat er veel gaat veranderen bij het merk. Op termijn moet Alpine uitgroeien tot het luxere, sportievere alternatief voor Renault. Nu drijft het in Dieppe gevestigde bedrijf nog op een sportieve tweezits coupé met een benzinemotor, de charmante A110, maar in de toekomst worden alle Alpines elektrisch.

Op dit moment nog de enige Alpine: de sportieve, lichtgewicht A110

Hete hatchback

Rossi kondigt in ieder geval een elektrische hete hatchback aan (mogelijk de sportievere versie van de aangekondigde reïncarnatie van de Renault 5) en belooft dat Alpine binnen een paar jaar een ‘crossover in het C-segment’ brengt. Dat zou een variant kunnen worden van de Renault Megane E die later dit jaar wordt onthuld, waarbij de Alpine waarschijnlijk een compleet eigen uitstraling krijgt.

De verschillen tussen de merken Renault en Alpine worden ongeveer vergelijkbaar als die tussen Citroën en DS: de één richt zich wat meer op de massa, de andere moet meer veeleisende kopers aanspreken. Of, in de woorden van Laurent Rossi: ,,Onze auto’s krijgen een avantgardistische uitstraling die past bij gepassioneerde early-adopters.” In normale-mensentaal: auto’s van Alpine krijgen een exclusievere uitstraling, meer technologie, luxere materialen en een sportiever karakter dan de concerngenoten van Renault, Dacia en Lada.

De kans bestaat dat Alpine een eigen, sportievere versie maakt van de recent aangekondigde Renault 5

Ook veelbelovend is de aankondiging van ‘een nieuwe generatie sportwagen’. Die opvolger van de huidige A110 wordt eveneens volledig elektrisch en ontwikkelt Alpine samen met het beroemde Britse merk Lotus, dat een naam hoog heeft te houden op het gebied van lichtgewicht sportauto’s. Lotus maakt tegenwoordig onderdeel uit van het Chinese Geely-concern dat achter de schermen werkt aan allerlei nieuwe modellen, waar Alpine dus van gaat meeprofiteren. Wanneer de ‘sportcoupé nieuwe stijl’ leverbaar wordt en wat z’n prestaties zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend.

