Ford Thunderbird van Marilyn Monroe moet 550.000 dollar opbrengen

Marilyn Monroe heeft de auto naar verluidt als kerstcadeau gekregen heeft van haar zakenpartner en fotograaf Milton Greene. De wagen is ook gebruikt toen ze in 1956 in het huwelijksbootje stapte met toneelschrijver Arthur Miller. In 1962 heeft ze de auto van de hand gedaan, net voordat ze aan een overdosis stierf.

De auto heeft een soft- en een hardtop en is voorziene van een 225 pk sterke V8. De auto is complete gerestaureerd door Prestige Thunderbird Inc. in Santa Fe Springs, Californië. De auto wordt op 17 november geveild door Julien’s Auctions in Beverly Hills. Er kan ook online geboden worden.