Ford Mondeo (2007 - 2014): luxe middenklasser

Aankoopadvies Ford Mondeo (CD345, 2007 - 2014)

• Check of alles netjes opent en sluit in het interieur. Met name het handschoenenvakje gaat relatief snel kapot.

• De stuurbekrachtiging functioneert soms niet door een blokkade in het filter.

• De zijruiten kunnen in sommige gevallen openen, ook al is de auto gesloten. Dit is te verhelpen door de batterij van de transponder de vervangen. Als dat niet helpt, moet er een nieuwe sleutel besteld en ingeleverd worden.

• Controleer of de airco in ruime mate koude lucht blaast. De airconditioning condensator ging namelijk bovengemiddeld stuk. Bij veel exemplaren is een verbeterd exemplaar onder garantie vervangen.

• De Mondeo is (terecht) een populaire auto onder caravan-eigenaren. Met name de remmen en de koppeling hebben het redelijk zwaar te verduren gehad. Check de staat daarvan.

• De 2.0 TDCi kon tijdens het rijden er ineens mee stoppen, waardoor ook de bekrachtiging voor de besturing en remmen wegviel. Dit is eenvoudig op te lossen middels een ECU update.

• Na de facelift was de Mondeo leverbaar met een PowerShift automaat, een automaat met dubbele koppeling van Getrag. Controleer of deze soepel en schokvrij schakelt. Als dat niet het geval is, doorlopen en kijken naar een andere Mondeo.

• Olielekkage kan geregeld voorkomen. Zowel bij de motor als de transmissie.

• De voorwielophanging is relatief zwak, diverse bussen en soms zelfs de dempers dienen vervangen te worden bij 100.000 km.

• Alle Mondeo’s hebben een distributieriem. Deze moet vervangen worden om de 150.000 km of om de 8 jaar.

Aanbod en prijzen

Op dit moment staan er 280 exemplaren van de deze generatie Mondeo te koop op AutoTrack.nl. Slechts 15 daarvan zijn een sedan. Ongeveer 90 Mondeo’s zijn een vijfdeurs hatchback. Het overgrote gedeelte is natuurlijk de stationwagon, met 175 occasions in de aanbieding. 160 exemplaren zijn voorzien van een benzinemotor, de rest is een diesel.

Verreweg de meeste Mondeo’s hebben een handgeschakelde versnellingsbak, slechts 35 exemplaren hebben een automatische transmissie. De Mondeo is een typische kilometervreter. De meeste exemplaren hebben meer dan 100.000 km gereden. Slechts 50 Mondeo’s hebben minder dan een ton op de klok staan. Qua luxe zit het wel goed. Airconditioning is altijd standaard en bijna elke Mondeo (240 stuks) heeft een navigatiesysteem. Lederen bekleding is wel zeldzaam op een Mondeo, dat is aanwezig op slechts 40 exemplaren.

Een derde generatie Mondeo is te vinden vanaf zo’n 4.000 euro. Voor dat bedrag vind je een groot aantal exemplaren met dieselmotor en zeer veel kilometers: 3 ton is zeker geen uitzondering. Qua uitvoering zitten er eenvoudige exemplaren tussen, maar ook Titaniums en Ghia’s. Er is ongeveer 20 mille voor nodig om een van de duurste exemplaren van dit type Mondeo te bemachtigen. Dit zijn luxe uitgeruste EcoBoost versies met weinig kilometers op de klok.

Profiel

De derde generatie Mondeo kwam in 2007 op de markt. Deze generatie was de vaandeldrager van een nieuwe designfilosofie van Ford in Europa. Aanvankelijk paste Ford het ‘New Edge’ design toe, met scherpe vouwen, dikke wielkasten en gewaagde vormen. Dat werd gaandeweg na het nieuwe millennium ietwat afgezwakt en daarna vervangen voor het ‘Kinetec Design’. Het grote publiek kon alvast kennis maken met deze designtaal middels de Iosis Concept op de IAA in Frankfurt in 2005.

Een jaar later was de nieuwe Mondeo te bewonderen op het witte scherm. Het was de huurauto op de Bahama’s van Brits geheim agent James Bond. Voor mensen zonder een vergunning om te doden was het wachten tot de lente van 2007, toen de Mondeo eindelijk in de showrooms stond. De Mondeo kwam er in drie varianten, een vierdeurs sedan, een vijfdeurs hatchback (technisch gezien een liftback) en een stationwagon. De Mondeo staat op het EUCD-platform. Naast de Mondeo maakten ook de Ford Galaxy en S-Max hiervan gebruik. Daarnaast stonden Volvo’s S60, V70 en S80 op hetzelfde platform.

Er was een groot aantal motoren leverbaar voor de Mondeo. Een 1.6 (110 pk), 2.0 (145 pk) en een 2.3 (165 pk). De topmotorisering was een 2.5 Turbo, een vijfcilinder afkomstig van Volvo. Deze leverde 220 pk. Hiermee kon de Mondeo in 7,5 tel naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid halen van 245 km/u. Daarnaast waren er een aantal dieselmotoren leverbaar: een 1.8 TDCi en 2.0 TDCi. In de loop der jaren kwamen er een paar nieuwe diesels bij en werden er een paar geschrapt. Ook werd er een Mondeo leverbaar met een af-fabriek LPG-installatie.

In 2010 werd de Mondeo gefacelift. Het front was sterk afwijkend met een nieuwe grille, een nieuwe set koplampen en een compleet andere bumper. Aan de achterkant vielen met name de nieuwe lampen op. In technisch opzicht werd de auto fijngeslepen. Zo kreeg de Mondeo de beschikking over compacte, zuinige doch krachtige EcoBoost turbomotoren: een 1.6 EcoBoost met 160 pk en een 2.0 EcoBoost met naar keuze 203 of 240 pk. Ook kwam er een nieuwe, extra zuinige 1.6 TDCI dieselmotor bij. In 2014 werd de Mondeo opgevolgd door de vierde generatie Mondeo. Net als zijn voorganger was deze auto al een tijdje bekend bij het grote publiek: dat model reed al twee jaar in de Verenigde Staten als Ford Fusion.