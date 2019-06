Ford Fiesta wordt een SUV: dit is de nieuwe Puma

Ook de Ford Fiesta volgt nu de blijkbaar onvermijdelijke SUV-trend. Hij is genoemd naar een sportieve, compacte auto uit het nog niet zo verre verleden van het merk: de Puma. Deze coupé was van 1997 tot 2002 te koop.

Ford belooft dat de nieuwe Puma de grootste en slimste bagageruimte in zijn klasse krijgt. Bovendien krijgt hij milde hybride aandrijftechniek. De iets hogere zitpositie wordt gecombineerd met een flinke bagageruimte van 456 liter: de grootste in deze klasse. Verder is de Puma de eerste auto in zijn klasse met een handsfree te openen achterklep en stoelen die de lenden kunnen masseren.

Ford ontwikkelde voor de bagageruimte een ‘MegaBox’. Die biedt een diepe, praktische laadruimte waardoor gemakkelijk twee golftassen rechtop zijn te vervoeren. De MegaBox heeft een inhoud van 80 liter en meet 752 x 763 x 305 mm (l x b x h). Zo passen er voorwerpen in het bagageruim met een hoogte tot ongeveer 115 cm, zoals planten. Met de klep gesloten kan de MegaBox worden gebruikt om bijvoorbeeld een vieze sportuitrusting of modderlaarzen uit het zicht te bewaren. De synthetische voering en de afvoerplug in de bodem maken de MegaBox eenvoudig te reinigen met water. Bovendien kan de vloer van de bagageruimte met één hand in hoogte worden versteld.

De achterklep is ook voorzien van een slimme, geïntegreerde hoedenplank, die meteen het antwoord is op de terugkerende vraag waar je de hoedenplank laat als je grote voorwerpen moet vervoeren. De hoedenplank beweegt mee met de achterklep, waardoor de steunen opzij overbodig zijn geworden en de gebruiker ongehinderd toegang heeft tot de bagageruimte. Bovendien vormt de flexibele hoedenplank zich soepel over grote voorwerpen in de bagageruimte.

De Ford EcoBoost Hybrid 48-volt aandrijftechnologie bestaat uit de 1,0 liter EcoBoost driecilinder benzinemotor en een zéér compacte elektromotor. Het systeemvermogen is 155 pk. Een nieuw veiligheidssysteem is Local Hazard Warning, dat informeert over gevaarlijke situaties op de route vóórdat deze zichtbaar zijn voor de bestuurder of de sensors van de auto. De waarschuwingen kunnen betrekking hebben op wegwerkzaamheden, auto’s met pech, dieren, personen en obstakels op de weg of andere gevaarlijke omstandigheden. Ze worden via de cloud van navigatiebedrijf Here ‘over-the-air’ verzonden.

De Puma is leverbaar vanaf eind dit jaar en hij wordt geproduceerd in de assemblagefabriek van Ford in Craiova, Roemenië.

