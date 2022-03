Files blijven weg na einde coronamaatregelen, hoge benzineprijs mogelijk de oorzaak

Vorige week was de eerste normale werkweek sinds het einde van de coronamaatregelen op 25 februari. Files stonden er echter maar mondjesmaat op de Nederlandse wegen, ziet Flitsmeister, dat op verzoek van het AD de drukte op de weg analyseerde. In totaal 203 miljoen kilometer legden de 2,2 miljoen gebruikers van de Flitsmeister-app tussen 7 en 13 maart af. Vrijwel evenveel als de 204 miljoen kilometer in dezelfde week in februari.



Het aantal vertragingen voor automobilisten was eveneens beperkt. Op donderdag 10 maart - de donderdag is de drukste dag van de week - was er op het drukste moment 's ochtends 814 minuten vertraging (het totale aantal files vermenigvuldigd met de minuten vertraging per file) voor de Flitsmeister-gebruikers. Op de piek in de avondspits was dat 1080 minuten.