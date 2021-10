Filemaand november weer ouderwets druk door slecht weer én meer auto's

Leven van een brokkenpi­loot: ‘Mijn gebrek aan rijvaardig­heid werd graag en vaak besproken’

17 oktober Ze zit vast op betonnen ballen die uit het niks verrijzen, raakt haar autosleutel kwijt in de file en ontdekt dat ANWB-mannen verstand hebben van auto’s. Kortom: schrijver Natalie Hanssen heeft weleens problemen op de weg. Een bloemlezing uit haar nieuwe boek Stapt een vrouw in de auto. ‘Ik steek mijn middelvinger nooit op, want daar hou ik niet van.’