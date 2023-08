Fiat wil weer serieus genomen worden en komt eindelijk met nieuwe modellen

De hoogste baas van Fiat geeft het onomwonden toe: je zou afgelopen jaren toch bijna hebben gedacht dat zijn merk op sterven na dood was. Er verschenen alleen nog varianten van bestaande modellen. En waar het ging om goedkope kleine auto’s, waarmee het merk ooit groot is geworden, bleef het verdacht verdacht stil. Daar komt nu verandering in.