Fiat 500X Sport: vooral het uiterlijk is spannend

Laat het maar aan Italianen over om met een paar kleine ingrepen iets moois te creëren. De Fiat 500X is een prima auto, maar niet overdreven spannend. En kijk hem nu eens staan in de Sport-uitvoering, met speciale 19-inch lichtmetalen wielen, nieuwe bumpers, een verlaagd onderstel en dubbele uitlaatpijpen. De kleur sluit daar mooi bij aan en heet rosso seduzione (verleidelijk rood). Ook aan de details is gedacht: de portiergrepen en de zijspiegels zijn van titanium.

Binnenin werd alles eveneens net even spannender: het stuur en de kap van het instrumentarium in onze testauto zijn van alcantara, beide werden met de hand voorzien van rode stiksels. De pedalen zijn van aluminium. Helaas moet je hiervoor wel bijbetalen. Hoeveel, dat weten we nog niet, want Fiat heeft nog geen (optie)prijzen voor de 500X Sport bekendgemaakt. Sommige delen van het dashboard ogen overigens wel erg goedkoop: er is veel hard plastic gebruikt.

Aangepast onderstel

Voor de 500X Sport werden de besturing en de vering en demping van de gewone Fiat 500X aangepast. Zo is het onderstel 13 millimeter verlaagd en werden de vering en demping sportiever (lees: erg stevig) afgestemd.

We verwachtten ook wat opwinding onder de motorkap, maar die blijft achterwege. De Sport heeft ‘gewoon’ de 1,3-liter FireFly-turbomotor die al langer in de prijslijst staat. Deze levert als vanouds 150 pk en heeft een koppel van 270 newtonmeter.

Zelfs een spannender uitlaatgeluid kon er niet af. Jammer, want ook daar zijn Italianen normaliter meesters in. Aan de versnellingsbak - een zestraps transmissie met dubbele koppeling - is evenmin iets gebeurd. Wel keek Fiat nog eens goed naar de besturing: die is directer geworden.

Spannend motorgeluid

Hoe rijdt de Fiat 500X Sport? Dat is een beetje dubbel: door de sportieve veranderingen is het onvermijdelijk dat het comfort wat minder is. Als de kwaliteit van het wegdek slecht is, laten de vering en de demping je dat duidelijk weten. De Fiat 500X Sport stuurt wél lekker: direct, zonder al te onrustig te worden. De 1,3-liter motor zorgt voor vlotte prestaties, je zit in 9,1 seconden vanaf stilstand op 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 200 km/h. Dat is meer dan genoeg om in Nederland vlot met het verkeer mee te komen. Maar wat is het jammer dat je niet af en toe een welluidende uitlaatroffel hoort.

Dubbel gevoel

Er is iets geks aan de hand met de Fiat 500X Sport. Het nieuwe uiterlijk, met die ‘rosso seduzione’-kleur (de auto is er overigens ook in wit, zwart en grijs), staat hem erg goed. Maar eigenlijk bevalt de auto het beste als je níet te sportief rijdt: vooral de automatische DCT-transmissie wordt niet vrolijk van al te sportieve aspiraties. Hij twijfelt te lang bij het kiezen van de juiste versnelling en dat is niet handig als je snel wilt inhalen of vanuit stilstand op een drukke weg wilt invoegen.

De Fiat 500X Sport staat eind oktober 2019 in de showroom. Ook de Tipo en de 500L krijgen een Sport-versie.

