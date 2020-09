Ferrari werkt twee jaar aan auto voor één klant: de unieke Omologato

Boze reacties op ongeduldi­ge automobi­list die ambulance­per­so­neel uitfoetert: ‘Kan ik er nu door?’

21 september De ambulance stond maar in de weg, vond een ongeduldige automobilist in Apeldoorn. Of ze wat op konden schieten. Maar dat komt hem op een serie verontwaardigde reacties te staan. ‘Naam noteren en als hem wat mankeert niet helpen.’