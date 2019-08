Ferdinand Piëch maakte Volkswagen tot wereldmerk

Piëch werd geboren in 1937 als zoon van Anton en Louise Piëch. Zijn moeder was de dochter van Ferdinand Porsche, waardoor hij een kleinzoon was van de beroemde auto-ingenieur. Piëch was een techneut en begon in 1963 bij Porsche te werken.

Hij verhuisde in 1972 naar Audi en werd in 1993 CEO van Volkswagen. Piëch speelde een belangrijke rol bij de groei van het merk. In 2012 voegde hij Volkswagen samen met Porsche en ook kocht hij merken als Bentley, Bugatti en Lamborghini. Bovendien trok hij merken als Seat en Skoda uit het slop. Piëchs leiderschap van de Volkswagen Group eindigde in 2015 toen de affaire omtrent de sjoemeldiesels hem dwong om af te treden.