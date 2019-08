Extreme hitte zorgt voor recordaantal autobergingen op snelwegen

Dit is waarom de nostalgi­sche VW-bus al 70 jaar heel voorzich­tig evolueert

Wat in 1947 begon als een schets in een boekje van de Nederlandse Volkswagen-importeur Ben Pon, is inmiddels uitgegroeid tot een iconische auto. Elke keer dat Volkswagen de Transporter vernieuwt, gebeurt dat niet voor niets heel voorzichtig. En dat is met de zojuist geïntroduceerde zesde generatie niet anders.