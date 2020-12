Europese truckbouwers: binnen 20 jaar alle vrachtauto's zonder uitlaatgas

In een verklaring van de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA stellen de ondertekenaars dat deze stap nodig is om in 2050 een volledig fossielvrije vrachtwagenvloot mogelijk te maken. In datzelfde jaar moet de uitstoot van broeikasgassen volgens het Klimaatakkoord van Parijs per saldo naar nul zijn teruggebracht.

,,Als het vrachtvervoer zijn rol in de maatschappij wil behouden, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen”, aldus de verklaring. Die is onder andere ondertekend door president Harry Wolters van DAF Trucks en topbestuurders van Scania, MAN, Ford Trucks en Daimler Trucks. Ze schatten in dat elektrische vrachtwagens over een paar jaar even duur in gebruik kunnen zijn als diesels.

Daarvoor moeten beleidsmakers van de Europese Unie dan ook snel in actie komen, stippen ze aan. De truckbouwers roepen hen op om snel met plannen te komen voor een uitgebreid netwerk aan elektrische laadmogelijkheden en hogere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast moeten Europese politici snel onderzoeken of wegtransporteurs kunnen worden opgenomen in systemen voor CO2-emissiehandel, waarmee het aantrekkelijk zou worden om fossielvrij te gaan rijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.