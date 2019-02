Man sterft in vuurzee na crash met Tesla, uren later vliegt de auto nog drie keer in brand

26 februari Een Amerikaan is zondagmiddag in Florida omgekomen nadat zijn Tesla vlam vatte na een ongeval. Lang nadat de bestuurder het leven liet, had de brandweer nog steeds grote moeite om de brand te blussen. De batterij van de verbrande Model S vloog vele uren later maar liefst drie keer opnieuw in brand bij het bergingsbedrijf waar hij naartoe was gebracht.