Erg drukke avondspits vanwege Hemelvaart, ook later in het weekend files

auto-expert Mag je in de VS wel met zo’n grote, zware camper rijden?

Nederlandse toeristen belanden tijdens hun vakantie in de Verenigde Staten nogal eens in een grote, zware camper. Maar mag je daar met je Nederlandse rijbewijs voor personenauto's wel in rijden, vraagt lezer Adrie van der Helm zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.