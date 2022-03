Er staan bijna 200 elektrische auto's weg te roesten op dit subtropische eiland

Mijn Allessie Hans droomde van een Kever, maar kocht toch maar een Karmann Ghia

De Volkswagen Karmann Ghia zat eigenlijk niet in de gedachten van Hans de Vries (67), totdat hij deze oldtimer cabriolet in 2005 voorbij hoorde pruttelen. Meteen werd de wens om een Kever aan te schaffen verdrongen. Dit zou zijn tweede Allessie worden – de eerste is uiteraard zijn vrouw. In Groningen vond hij wat hij zocht.

