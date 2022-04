En weer twee nieuwe e-bikes: hoe VanMoof de wereld verovert

Ja hoor, ze kunnen prima tellen bij VanMoof – anders haal je niet een jaaromzet van honderd miljoen dollar. De zojuist onthulde S5 als opvolger van de populaire S3 is dan ook geen telfout, maar heeft alles te maken met het feit dat het cijfer 4 in de Aziatische cultuur als ongeluksgetal geldt. Dat zijn zaken om rekening mee te houden als je een bedrijf bent dat in Taiwan de e-bikes in elkaar sleutelt en Japan als belangrijke afzetmarkt heeft. Maar eigenlijk symboliseert de getalssprong ook mooi de enorme innovatie in de nieuwe modellen, bedacht de fietsenmaker.