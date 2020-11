Elon Musk wil een kleinere Tesla voor Europa

Afgelopen zomer liet Musk al doorschemeren dat er mogelijk twee nieuwe modellen van Tesla in de pijplijn zitten. Daarbij gaat het niet om de eerder gepresenteerde Cybertruck of de Roadster, maar twee nog volstrekt onbekende nieuwkomers. Eén daarvan zou een compact model onder de Model 3 zijn. Destijds werd die vooral gelinkt aan de Chinese markt, maar Musk is nu wat concreter. Hij beoogt er vooral de Europese markt mee: ,,Waarschijnlijk is het in Europa verstandig om voor een compacte auto te gaan. Een hatchback of iets dergelijks. In de VS zijn auto’s wat groter, dat is de persoonlijke smaak daar. In Europa zijn ze kleiner”, verklaart Musk tegenover persbureau Reuters.