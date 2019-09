Elon Musk stuurt Tesla naar circuit na recordtijd elektrische Porsche

Kort na de officiële onthulling van de Porsche Taycan een paar dagen geleden reageerde Elon Musk eerst op Twitter dat hij het raar vond dat ze een versie van de elektrische Porsche Taycan de toevoeging ‘Turbo’ hadden meegegeven. Een paar uur later kondigde hij aan een Tesla Model S naar de Nürburgring te sturen. De link tussen de twee boodschappen lijkt duidelijk. Porsche gebruikt inderdaad de ‘Turbo’-badge om de snellere uitvoeringen aan te duiden, inclusief de 911, Macan, Cayenne en Panamera. Dit ondanks het feit dat bijna alle motoren van moderne Porsches standaard worden aangedreven door turbomotoren. Musk is niet de enige die dit vreemd vindt, aangezien er in elektrische auto's geen enkele turbocompressor te vinden is.

Moeilijk

In de tweet die daarop volgde lijkt het er dus op dat de topman van Tesla de handschoen oppakt door een Model S naar de Nordschleife te sturen om te kijken of dit model de Taycan van de troon kan stoten. De Model S kan het echter nog wel eens moeilijk krijgen als Musk woord houdt, want de 761 pk sterke Taycan is speciaal gemaakt voor sportieve prestaties en had slechts 7 minuten en 42 seconden nodig om een ronde over het circuit af te leggen.



Bijkomend probleem is dat de Tesla Model S naar verluidt de neiging heeft om oververhit te raken en in een gereduceerde vermogensmodus te schieten wanneer deze op een circuit aan de tand wordt gevoeld. Veel autoliefhebbers kijken uit naar een mogelijke recordrun van de Model S, maar het kan ook weer een grote bluf-actie zijn van de onvoorspelbare Amerikaan. Volgende week weten we het.