Elon Musk stopt chip van computergame in hersenen van levend aapje

Tesla-baas Elon Musk heeft zijn bedrijf Neuralink opdracht gegeven om de chip van een computergame te implanteren in de hersenen van een levend aapje. Volgens Musk is de aap blij, ‘omdat het dier nu de hele dag in zijn hoofd spelletjes kan spelen’.

Neuralink is een van de vele bedrijven van Elon Musk. Het is opgericht om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te bespoedigen. Dat is niet alleen gunstig voor de verbetering van zelfrijdende functies (autopilot) van de door hem geproduceerde Tesla's, maar volgens Musk ook voor de mensheid als geheel. Zo hoopt hij bijvoorbeeld ooit dwarslaesies te kunnen genezen.

Onderzoekers van Neuralink stopten een computerchip in de schedel van de aap en gebruikten ‘kleine draadjes’ om deze met zijn hersenen te verbinden, aldus Musk. Volgens de multimiljardair probeert Neuralink uit te vinden of het chips kan gebruiken om apen ‘mind Pong’ met elkaar te laten spelen - een simpel computerspel uit de jaren tachtig dat lijkt op tennis.

Cyborgs

Volgens Musk is de aap niet ongelukkig. ,,Je kunt niet eens zien waar het neurale implantaat is ingebracht, behalve aan een stukje geschoren vacht”, zei hij tegen toehoorders op de nieuwe social media app Clubhouse. Musk beweert dat het doel van Neuralink is om te testen óf en hoe snel informatie van het menselijk brein naar een machine kan stromen.

Volgens Musk zijn mensen in feite al ‘cyborgs’, omdat ze dankzij telefoons, computers en applicaties een tertiaire ‘digitale laag’ hebben. Hij wil er alleen voor zorgen dat al deze techniek in ons brein wordt ingebouwd, zodat de bandbreedte tussen je cortex en je digitale tertiaire laag geoptimaliseerd kan worden.

Persoonlijkheid uploaden

Op de lange termijn beweert Musk dat Neuralink mensen in staat zou kunnen stellen om boodschappen naar elkaar te sturen met behulp van telepathie. Ook denkt hij iemands persoonlijkheid te kunnen uploaden naar een computer, waarna deze na diens dood kan worden overgezet in een robot of een ander mens.

